Въвеждането на ограничения на социалните мрежи за подрастващи получи подкрепа и от вицепремиера Иво Христов по време на днешния парламентарен контрол. Различни политически сили вговорят за въвеждането на подобни рестрикции, а ГЕРБ дори имат такъв законопроект. Европейската комисия пък обсъжда забрана за създаване на профили в социалните мрежи от деца под 13-годишна възраст. За младежите над 15 години ще бъде разрешено самостоятелното регистриране на профили, докато за възрастовата група между 13 и 15 години се предлага въвеждането на специални „минипрофили", управлявани от родители или настойници.

Коментарът на вицепремиерът бе провокиран покрай питане от депутатката от ДБ Анна Будакова, която искаше информация за свършеното от Централната и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни спрямо децата, участвали в блудство над непълнолетно момиче в София.



"Живеем в свят, в който истината често е на видео, но процедурите на закона задължават да се изчака точният сигнал, точно установяване на извършителите. Няма как комисията да действа произволно", коментира той след като във въпроса си към него депутатката изтъкна, че в пространството е имало достатъчно кадри със случилото се.

"За мен ужасяващи са не само деянията, а и целият този ексхибиционизъм на злото, който настоява да се заснеме, да събира лайкове, целият този нарцисизъм на злодеите, които се хранят от публичното внимание, от насилието, което са извършили документирали и качили. И тук се надявам да постигнем консенсус относно определени мерки, свързани с ограничаването на достъпа до социалните мрежи на младежите в по-неосъзната възраст. Това вече е факт в много страни с развити демокрации", заяви вицепремиерът. Каза го с уточнението, че е от поколението, което не обича забраните, тъй като е расъл сред забрани и знае, че не работят добре, но трябва да има мерки, тъй като сме свидетели на вълна от насилие сред младежите.

Христов дори изяви готовност да покани Будакова на предварително обсъждане на подобни текстове и неформални разговори с хора от всички парламентарни групи, защото това касае децата на България и всички нас.