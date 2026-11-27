Инспектори от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) започнаха съвместни проверки с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в търговската мрежа, складовете, борсите и тържищата, обектите за преработка на риба и рибни продукти. В област Бургас работят три екипа, които проверяват предимно търговската мрежа. Само през вчерашния ден са съставени шест акта, два от които при съвместния контрол с БАБХ. Единият е за нарушение при превоз на риба, а другият за предлагане на риба без документи в търговски обект. На язовир „Мандра“ са установени две лица, извършващи стопански риболов с лодка с двигател и мрежи, а в Приморско е спрян автомобил, превозващ риба без необходимите документи. В търговски обект инспекторите са открили риба без документи за произход и без етикети. Съставени са актове, а стоката е иззета и насочена за унищожаване в екарисаж.

Проверките се извършват и във Варна и Добрич и ще продължат до 6 декември, съобщи Константин Дамянов, началник на отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ в ИАРА.

При проверките в търговската мрежа се изискват документи за произход, включително търговски и платежни документи. Следят се условията за съхранение, начинът на предлагане и етикетирането, както и състоянието на рибата, независимо дали е прясна, обработена или замразена. Във Варна в проверките участват 12 инспектори, а в Добрич около десет.