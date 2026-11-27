Специална декларация от Българския парламент, осъждаща насилието от агитките на "Олимпик" Марсилия срещу гостуващите фенове на "Левски" ще бъде изпратена до френските институции, ръководните и дисциплинарни органи на УЕФА и ФИФА, Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европа и Френската футболна федерация.

За окончателното приемане на общата декларация гласуваха всички присъстващи 185 депутати. По-рано днес по предложение на Николай Денков от "Продължаваме промяната" представители на всички парламентарни групи се събраха, за да изготвят съвместна позиция срещу агресията и събитията от снощния двубой. При гостуването на "Левски" във Франция местни фенове атакуваха българите, нахлуха в сектора им и последва меле, удари с палки, вадене на ножове и дори удари срещу жени.

Парламентът изразява пълна солидарност с пострадалите български граждани и техните семейства и подчертава, че основен ангажимент на българската държава е да защитава живота, здравето, сигурността и достойнството на българските граждани, жени и деца.

"Спортът следва да бъде пространство на достойно съперничество, взаимно уважение и общуване между народите, а не повод за насилие и агресия", припомнят депутатите в декларацията, изчетена от зам.-председателя на НС Иван Ангелов от "Прогресивна България". В документа те припомнят, че според конвенцията на Съвета на Европа от Сен Дени трябва да има интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни мероприятия.

Депутатите осъдиха всяка форма на агресия и насилие, независимо от кого произтичат. "Подобни действия са несъвместими не само с основополагащите принципи на спорта, но и с фундаменталните ценности, върху които е изградена обединена Европа - зачитането на човешкото достойнство, равнопоставеността, върховенството на закона и гарантирането на сигурността на всеки европейски гражданин. Особено обезпокоително е обстоятелството, че въпреки предварително идентифицираните рискове, предприетите организационни мерки и наложените ограничения за българските привърженици, тяхната безопасност не е била гарантирана в достатъчна степен. Това поставя сериозни въпроси относно ефективността на мерките за сигурност, отговорността на организаторите и спазването на установените от УЕФА и ФИФА стандарти за провеждане на международни футболни срещи", категорични са всички партии в НС.



Депутатите призоваха компетентните френски органи да проведат своевременно, пълно и безпристрастно разследване, да установят извършителите и да приложат закона в цялата му строгост.

В декларацията се настоява и за цялостна проверка на организацията на футболната среща, предварителната оценка на риска, предприетите превантивни мерки и спазването на общоприетите европейски стандарти за провеждането на международни спортни срещи, включително и за установяване на евентуални пропуски при защитата на гостуващите привърженици по време на престоя им в Марсилия.

Очаква се и УЕФА да проведе разследване на инцидента и да наложи "най-строги санкции". Случаят трябва да бъде разгледан и от Съвета на Европа, включително от комитета „Сен Дени" - за да се провери изпълнението на международните стандарти и задължения за гарантиране на безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия.



Депутатите призоваха и българското правителство да използва всички институционални и дипломатически механизми за защита на сигурността, здравето и правата на българските граждани, а след това да информира парламента за резултатите от това.



"В духа на традиционно добрите отношения между България и Франция, очакваме пълно съдействие от страна на френските институции и гаранции, че няма да се допускат подобни инциденти, противоречащи на общоприетите европейски добри практики при провеждането на спортни състезания", пише още в декларацията.