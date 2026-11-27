На 27 ноември възпоменаваме преподобни Теодосий Търновски, свети великомъченик Яков Персиец и преподобни Паладий.

Със своята исихастка школа преп. Теодосий Търновски създава нова епоха в Българската църква, която повдига духа и културата на монашеството и на православното благочестие. Негов ревностен следовник е Св. Евтимий Търновски.



Без да заема архиерейски сан, благодарение на авторитета си на свети човек, преп. Теодосий Търновски е водач в борбата на православната църква срещу ересите.

3аставя цар Иван Александър и тогавашния търновски патриарх Теодосий да свикат църковен събор през 1350 г. в Търново, на който са осъдени ересите. Св. Теодосий превежда от гръцки на български език книги c творенията на светите отци, но за жалост няма сведения кои конкретни съчинения.

Св. Теодосий бил надарен и с пророчески способности. Според житиеписеца на Евтимий - Григорий Цамблак, Евтимий вижда учителя си Теодосий по време на съзерцателна молитва като огнен стълб.

На другия ден Теодосий предсказва, че Евтимий ще стане търновски патриарх, но че при него ще бъде разорена тяхната обител и цяла България ще бъде завзета. След кончината на Св. Теодосий Търновски Цариградският синод го канонизира за светец, а патриарх Калист лично му написва житие.

Светият великомъченик Яков Персиец (Разсеченият) заемал висок пост в двора на персийския цар Издигерд (399 – 420) и неговия наследник Барахран (420 – 438). По време на военен поход той принесъл жертва на идоли заедно с царя, но укорен от съпругата и майка си - християнки като него, се разкаял за стореното. Смело изповядал вярата си в Единствения Истински Бог, за което царят заповядал да бъде предаден на мъчителна смърт.

Преп. Паладий бил родом от Солун, но се подвизавал в Алек­сан­дрия в края на VI – нача­лото на VII ве­к. Предполага се, че той е авва Паладий, споменаван многократно в книгата "Духовни полета" на блажени Йоан Мосх.

Имен ден празнуват Теодосий, Теодоси, Тео, Теодосия, Досьо, Доско, Доска, Дочо и Дочка.