В петък ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-интензивни и значителни в следобедните часове и през нощта срещу събота в Южна България. Ще продължи да духа слаб до умерен южен вятър, който в следобедните часове ще започне да се ориентира от север-североизток, най-напред в североизточните райони, а през нощта срещу събота и в по-голямата част от страна. Ще започне и да се усилва. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Максималните температури ще бъдат от 5°-6° в Северозападна България до 15°-16° в Югоизточна, в София - около 8°.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1800-2000 метра от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще бъде облачно, главно в следобедните и вечерните часове с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, но вечерта ще започне да се ориентира от север и да се усилва. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

От НИМХ предупреждават, че предстои зимна обстановка - валежите от дъжд, значителни по количество, ще преминават в сняг с усилване на вятъра и застудяване.

В неделя сутринта, 29 ноември, Северна България, високите котловинни полета, вкл. Софийското и Рило-Родопската област ще осъмнат със снежна покривка.

Снежната покривка в Западния Предбалкан ще надхвърли 40 cm.