България ще заеме поста заместник-председател на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) през 2027 г. Министърът на туризма Илин Димитров определи избора като исторически успех. Той съобщи новината пред журналисти в Банско, където проведе срещи с представители на местната власт, контролните институции и туристическия сектор.

Решението е взето по време на 127-ата сесия на Изпълнителния съвет, състояла се в Абу Даби. Според Димитров новата позиция ще даде възможност на България да има по-съществено участие в обсъждането и определянето на международните политики в областта на туризма.

Министърът подчерта, че страната ни вече има изградени контакти и утвърдено присъствие в международните туристически среди. По думите му последователните усилия за партньорство и сътрудничество започват да дават резултат, а България ще може не само да следва общите насоки, но и да участва активно в тяхното създаване.

Димитров коментира и подготовката за Световната конференция за култура и туризъм, на която България ще бъде домакин съвместно с организацията на ООН. Форумът ще се проведе в София и Казанлък, като страната ни ще постави акцент върху културното и историческото си наследство. Сред акцентите ще бъдат традициите в Розовата долина и археологическите богатства на Долината на тракийските царе, включително Казанлъшката тракийска гробница, която е част от световното наследство на ЮНЕСКО.

Очаква се конференцията да се състои в началото на юни, като точните дати все още се уточняват. По предварителен план тя ще съвпадне с Празника на розата в Казанлък. Според министъра съчетаването на двете събития ще даде възможност България да представи пред международна публика природните, културните и туристическите си забележителности и да привлече допълнително внимание към страната.