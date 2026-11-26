В навечерието на Коледа Музеят на невъзможното в Бургас посреща своите посетители с изцяло обновена експозиция и нови инсталации, които съчетават наука, изкуство, технологии и въображение. Екипът на музея продължава да развива пространството, предлагайки все по-необичайни преживявания както за децата, така и за възрастните.

„Невъзможният чифлик“ – Коледа с аромат на истинско сено

Специално за предстоящите празници е създадена мащабна коледна инсталация, носеща любопитното име „Невъзможният чифлик“. В нея уютът на традиционния български бит се преплита с магията на оптичните илюзии.

При изграждането на инсталацията екипът на музея залага на автентични материали, сред които и бали от истинско сено – едно неочаквано усещане в самото сърце на Бургас.

Така „Невъзможният чифлик“ се превръща в преживяване, което въздейства не само на зрението, но и на останалите сетива, събуждайки спомени за уюта и очарованието на селския живот.

Екипът на музея отправя специална покана към всички бургаски семейства да посетят инсталацията и да направят своите коледни снимки в една различна, необичайна и изпълнена с настроение обстановка.

„Звукът на допира“ – когато човешкото докосване се превръща в музика

Сред най-новите интерактивни инсталации в музея е и „Звукът на допира“ – необичайно преживяване, при което двама души могат да създават звуци единствено чрез физически контакт помежду си.

Достатъчно е да докоснат ръцете си, за да се превърнат в част от своеобразен музикален инструмент.

Инсталацията демонстрира по забавен и достъпен начин как науката и технологиите могат да превърнат един от най-естествените човешки жестове в нещо удивително. А в навечерието на Коледа тя носи и свое символично послание – за близостта, общуването и невидимите връзки между хората.

Нова зала с неонови скулптури

Успоредно с представянето на коледната инсталация Музеят на невъзможното открива и изцяло нова зала, посветена на неоновото изкуство.

В нея светлината не е просто средство за осветяване, а основен художествен материал. Неоновите скулптури създават своеобразен визуален свят, в който светлината, цветовете и формите провокират човешките възприятия, въображение и емоции.

Новата зала разширява концепцията на музея, превръщайки го в пространство за среща не само с науката и оптичните илюзии, но и със съвременното изкуство.

Един различен музей, който не спира да се променя

С цялостното обновяване на експозицията и създаването на нови инсталации Музеят на невъзможното продължава да утвърждава своята философия – посетителят да бъде не просто наблюдател, а активен участник в преживяването.

Дори хората, които вече са посещавали музея, имат повод да се върнат и да го преоткрият.

Тази Коледа, сред аромата на истинско сено, магията на светлината и необикновените илюзии, Музеят на невъзможното кани малки и големи да споделят време заедно, да се забавляват и да създадат своите незабравими празнични спомени.

Музеят на невъзможното се намира в центъра на Бургас, на ул. „Лермонтов“ №7.

Тази Коледа изживейте невъзможното!