Бруталната агресия в Марсилия бе осъдена и от ултрас организации и страници онлайн. Организираните биячи с качулки атакуваха българската публика на стадиона, като не подбираха своите жертви.

От разпространени кадри е видно, че сред тези, които попаднаха под тръбите има жени и деца.

"Има бити жени и деца, това е абсолютен позор", пишат на страницата Ultras World.

"Не е приемливо не само в ултрас средите, но и в обществото. Независимо от клубните пристрастия няма никакво извинение да нападаш жена. Има граници, които всеки един ултрас не трябва да пресича.

Истинският ултрас представлява чест, лоялност и уважение".

Атаката е била планирана, иначе не би трябвало да има възможност да влезеш на стадиона с тръби и ножове.

В ултрас средите се разменят закани за отмъщение, включително и към фенове от Гърция, които също са участвали в атаките преди мача и на стадиона.

След атаките са ранени 11 души, от които петима са били откарани в болници.