Големите намаления невинаги означават ниски цени. Понякога зад тях се крие добре организирана илюзия. И колкото по-внушителна е отстъпката на етикета, толкова по-важен става въпросът – от каква цена всъщност е изчислена тя?

Треската около Черния петък и надпреварата за парите на потребителите вече са в разгара си. Отстъпки от 50, 60, дори 80%. Ограничени количества. Последен шанс. Оферти, които изтичат след броени минути. Цяла индустрия, която не просто продава стоки, а създава усещането, че ако не купим точно сега, ще изпуснем нещо изключително изгодно.

Зад бляскавите реклами обаче понякога се крие съвсем различна сметка. Цени, повишени непосредствено преди обявяването на намалението. Промоции, които се оказват по-скъпи от обичайните оферти. Обещания за огромни отстъпки, валидни само за ограничен брой продукти. А при някои онлайн магазини границата между агресивния маркетинг и откровената заблуда става все по-трудна за разпознаване.

Парадоксът е, че колкото по-настойчиво ни убеждават, че спестяваме, толкова по-трудно става да преценим колко всъщност плащаме.

Докато търговците се надпреварват с промоционалните оферти, държавата също влиза в поредния спор за цените. Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова съобщи за надценки от над 100% при някои продукти, което предизвика остри реакции от страна на търговските вериги.

За какво трябва да внимаваме при пазаруването около Черния петък? Кога намаленията са реални и кога големите обещания за отстъпки се оказват подвеждащи?

Темата беше обсъдена в студиото на "Директно" с участието на бившия председател на КЗП Стоил Алипиев и Аксиния Баева, заместник-председател на Българската ритейл асоциация.