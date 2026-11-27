Полицаи от Несебър реагираха бързо и професионално и откриха и върнаха чантичка с 18 хил. евро на мъж, загубил ги по пътя Слънчев бряг-Свети Влас. По този повод човекът отправя благодарност към служителите от Криминална полиция в местното районно управление

„ Сутринта на 25.11.26 г загубих чантичка с 18000 евро, оставени върху колата по пътя Свети Влас -Слънчев бряг. Бях отчаян, че парите ще се намерят. Но... стана чудо! Благодарение на полицаите Халил Халил, Радостин Топалов и началника на криминална полиция Атанас Стамболиев парите се намериха и ми бяха върнати. Аплодисменти за тези млади момчета полицаи, за тяхната работа и професионализъм! Голямо благодаря и на дежурния офицер Георги Тодоров!