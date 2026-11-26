Левски загуби с минималното 0:1 гостуването си на Олимпик Марсилия в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа, игран на "Стад Велодром".

Френският тим стигна до успеха с гол на Амин Гуири от дузпа през първото полувреме. След почивката домакините получиха още един наказателен удар, но Светослав Вуцов го спаси. Шампионът на България създаде няколко опасни положения и удари греда, но не успя да стигне до равенството.

В класирането Левски остава със 7 точки, докато французите вече имат 6 точки. В следващия кръг "сините" приемат норвежкия Лилестрьом.

Грозни сцени и нападение

Двубоят във Франция ще се запомни и с грозните сцени по трибуните. Ултраси на домакините хвърляха бомбички и факли към българската агитка. Има информация и за последвало нападение над български привърженици с ножове и метални тръби, при което има ранени.

Хулио Веласкес поднесе две изненади в стартовия състав. От първата минута започнаха Никола Серафимов и Алекс Сентейес, а на резервната скамейка останаха Майкон и Евертон Бала. Като дясно крило действаше Алдаир, а халфовата линия беше съставена от Мехди Мубарик, Марко Груич и Акрам Бурас.

Треньорът на Олимпик Марсилия Бруно Женезио избра състав, близък до оптималния, с няколко промени предимно в защита и по фланговете. Сред титулярите бяха ключови футболисти като Пиер-Емил Хьойберг, Игор Пайшао, Наиф Агерд и водещият голмайстор на отбора Амин Гуири.

26-годишният алжирски национал има 8 гола и 4 асистенции в 11 мача във френското първенство този сезон, като заема второ място в голмайсторската класация на Лига 1.

Сред отсъстващите от стартовата единайсеторка бяха Тимъти Уеа, Амин Арит и Емерсон Палмиери.

Олимпик поведе, Левски удари греда

Двубоят започна спокойно, без изразен натиск от страна на домакините. Първият удар беше за Левски - Марко Груич засече с глава центриране на Алекс Сентейес от фаул, но топката премина далеч от целта.

Постепенно “Олимпик” взе превес и първият удар към вратата на Светослав Вуцов не закъсня. Отправи го Игор Пайшао, но българският страж боксира топката. В 27-ата минута Анхел Гомес направи двойно подаване, навлезе в наказателното поле и беше повален от Алдаир. Съдията отсъди дузпа за Олимпик Марсилия.

Зад топката застана Амин Гуири, който прати Вуцов в другия ъгъл и откри резултата - 1:0.

Левски не се стъписа и малко по-късно пропусна две поредни възможности да изравни. Вуцов с дълъг пас изведе Рейналдо, който се възползва от скоростта си и излезе сам срещу Джефри де Ланге. Бразилецът стреля в близкия ъгъл, но вратарят изби в корнер.

След изпълнението на ъгловия удар Мехди Мубарик получи пас по земя пред наказателното поле и стреля, но напречната греда спаси домакините.

В края на полувремето европейският шампион от 1993 г. пропусна да удвои преднината си. Пайшао пусна остър пас, успоредно на голлинията, но в последния момент Кристиан Макун се намеси решително и попречи на Гомес да отбележи на опразнената врата.

Второто полувреме започна кошмарно за Левски. Сентейес спъна Кейлиан Абдала в наказателното поле и французите получиха втора дузпа. Зад топката отново застана Гуири, който опита изпълнение в стил "Паненка", но Вуцов предугади намерението му и спаси.

Левски отговори с бърза атака, при която Алдаир стреля от трудна позиция и спечели корнер. След неговото изпълнение Мубарик шутира, но топката премина в аут.

В следващите минути "сините" се опитваха да атакуват, но трудно създаваха опасни положения пред вратата на домакините.

В опит да изостри атаката на Левски Веласкес пусна в игра Евертон Бала, Мазир Сула и Майкон. Малко след това обаче шампионът на България едва не получи втори гол.

Неал Мопе беше изведен на чиста позиция в наказателното поле и стреля, но Вуцов отново се намеси решително.

В 83-ата минута Мазир Сула отправи хубав удар, но топката премина на сантиметри от целта.

До края на срещата не падна нов гол и Левски напусна Марсилия с минимална загуба - 0:1.