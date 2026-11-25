На 25 ноември се отбелязва Международният ден за премахване на насилието срещу жени и момичета. Тази година глобалната кампания на ООН „Обединявайте се!“ (UNiTE) поставя акцент върху по-добрата институционална координация, гарантиране на достъпа до правосъдие, ефективна закрила на пострадалите и прекратяване на безнаказаността.

Под надслов "Нито една повече!" граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София.

Част от протестиращите носят плакати с надписи "Нашата съпротива е бъдеще!", "Нито една повече!", "Една за всички, всички заедно!", "Аман!", "Грижа, живот, жена", "Заедно".

Движението в района е затворено.

Протести бяха обявени още в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Трявна.

В Пловдив на площад „Съединение“ се проведе протест срещу насилието над жени и момичета под надслов “Нито една повече“. Той е организиран от Български фонд за жените и Фондация в помощ на жени, претърпели насилие. Подобни протести се провеждат също в София, Стара Загора, Трявна, Варна, Велико Търново, Русе, Сливен и Бургас.

Днес е 25 ноември - Международния ден за елиминиране на насилието на момичета и жени. Тук сме за да обърнем внимание на това, че насилието над момичета и жени е много комплексен проблем в страната ни, каза за БТА Елена Филипова, представител на неформалната организация „Люта хала“ и част от организаторите за Пловдив. Важно е да протестираме, за да обърнем внимание и да сложим натиск върху институциите, да функционират и да вършат работа. По думите ѝ от миналата година има изключително много неща, които институциите не са свършили. Нямаме единна база за всичките насилствени прояви срещу момичета и жени. По последни данни за тази година има 14 убити жени. Ние искаме да обърнем внимание на това, че превенцията е фокуса на абсолютно всичко.

Протестиращите скандираха “Нито една повече“.

В Стара Загора се проведе шествие, организирано от седем неправителствени организации, обединени в каузата да се противопоставят на насилието над жени. Шествието тръгна от парк „Алана“, премина по централната пешеходна улица „Цар Симеон Велики“ и завърши пред сградата на Съдебната палата. В общата кауза се обединиха Инър Уийл Клуб Стара Загора, Инър Уийл Клуб Стара Загора – Берое, Ротаракт клуб Стара Загора, Зонта клуб Стара Загора, Зонта клуб Иринополис – Стара Загора, Фондация „Мисия Криле“, Сдружение „Самаряни“ като част от световната кампания „Оцвети света в оранжево".

Статистиката у нас е тревожна от началото на 2026 г. поне 13 жени са загубили живота си в резултат на насилие – всички от тях от бивш или настоящ партньор или роднина. Почти всички – в собствения им дом. Хиляди други преживяват физическо, сексуално, психологическо и икономическо насилие. Най-опасното място за една жена в България се оказва собственият ѝ дом, посочиха организаторите. И допълниха, че насилието не е личен проблем, пред който обществото трябва да мълчи, а обща отговорност, срещу която трябва да се изправим.





Граждански протест, срещу насилието над жени, подкрепен от организацията „Феминистки мобилизации“, се проведе и пред Съдебната палата във Велико Търново.

Участниците държат плакати с надписи „Не си затваряй очите“, „Не на насилието“, „Нито една повече“, „И една е много“, „Мълчанието пази насилника, не жертвата“, „Тя е човек, насилникът не е“, „Да си мъж означава да уважаваш, не да посягаш“.

Протестът бе официално заявен в общинската администрация и полицията, и бе охраняван от полицейски служители.

„Тук сме, защото законите на хартия не спасяват човешки животи, когато институциите не работят синхронизирано и наказанията не са справедливи“, каза организаторът на протеста във Велико Търново Антонина Иванова. Искаме работещи механизми, официална статистика и реална отговорност от съдебната система и полицията, добави тя.

Протест в подкрепа на момичето, пострадало от сексуално насилие в София, се състоя на площад „Свобода“ в Русе. Участниците в инициативата пред Съдебната палата настояха за справедливост, реална защита на жертвите на насилие и промяна в отношението на обществото към този проблем.

„Искаме просто да изкажем нашата подкрепа. Искаме нещо да се промени и подобни неща да не се случват, защото това не е нормално“, каза организаторът на протеста Розмари Митковска. По думите ѝ агресията, непрестанните провокации и чувството за безнаказаност трябва да бъдат преодолени, а институциите трябва да предприемат необходимите действия. Митковска обясни, че е майка на две дъщери, като по-голямата е почти на 16 години. „Не мога да възприема това за нормално. Мен това адски много ме заболя и разтърси. Всяка една майка би реагирала по този начин“, заяви организаторката.

Сред участниците беше и Ася Стефанова, която каза, че е дошла, за да подкрепи не само пострадалите, но и техните семейства, които също преживяват тежко случилото се.

„Аз самата преди години съм била жертва на насилие и много добре знам как се чувства човек, преживял подобно нещо“, сподели Стефанова.

Необходимостта от по-ефективна реакция на институциите и от нетърпимост към насилието, изтъкна и Асен Николов. Според него подаването на сигнали невинаги води до реални действия, а в някои случаи насилието продължава с години и може да завърши с фатален край. „Има нужда законът да бъде променен или да се прилага с цялата си тежест върху хората, които извършват такива деяния“, заяви Николов.

Посланието на русенската инициатива беше обобщено в призива: „Не е срамно да си жертва! Срамно е да си насилник!“