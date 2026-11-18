Министерският съвет посрещна световния ни шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Държавата го награждава с безпрецедентна по думите им парична премия от 110 000 евро.

"За нас е огромно удоволствие да посрещнем не просто един голям шампион, а човек, който превърна волята, таланта и несломимия човешки дух в символ на национална гордост", заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на министрите и всички на крака приветстваха Насас с добре дошъл при тях.

"Твоят пореден триумф в Китай е доказателство, че човешките възможности нямат предел и с вяра, всеотдайност и дисциплина може да бъде покорен и най-високият връх. Твоята най-голяма може би е това, че ти вдъхновяваш хиляди младежи да мечтаят смело, да не се отказват пред трудностите и да вярват в себе си. Ти им даваш ценен урок- че победителите не се раждат директно на подиума, а се изграждат всеки ден с много труд, характер и достойнство", допълни министър-председателят.

Той посочи, че победите на Насар са послание за възможностите на България и за бъдещето, което страната може да изгради.





След приветствието на премиера министърът на младежта и спорта Енчо Керязов благодари за оказаното уважение към българския шампион и обяви размера на финансовата награда. „Имам удоволствието да ви съобщя, че Министерство на младежта и спорта ще награди с парична премия Карлос Насар от 110 000 евро“, заяви Керязов.

По думите му премията включва 78 600 евро по Наредба №5 за световните титли и още 33 200 евро за изключителните му постижения. Керязов определи отличието като безпрецедентно за български спортист в индивидуален спорт. Той подчерта, че държавата изразява признателност не само за спечелените титли, но и за примера, който Насар дава на децата и младите хора. Спортният министър пожела на шампиона здраве и още успехи в постигането на поставените цели.

След обявяването на наградата Карлос Насар благодари на премиера Румен Радев за поканата в Министерския съвет, както и на спортния министър Енчо Керязов за финансовото отличие. Шампионът изрази признателност и към представителите на държавата за вниманието към неговите постижения.

"Искам да благодаря на всички вас, че забелязвате успехите ми, че се радвате заедно с мен и че заедно с вашата подкрепа мога да продължавам да се боря за българското вдигане на тежести. Да живее България!", каза емоционално Насар.

В края на церемонията министър-председателят Румен Радев постави въпроса за условията, при които се подготвят българските спортисти. „Трябва да признаем, че България е в дълг пред Карлос, пред неговите съотборници и пред множеството български спортисти и треньори“, заяви премиерът.

Той посочи, че въпреки недостатъчното финансиране и неадекватните условия българските състезатели продължават да постигат успехи на международната сцена. Радев обяви, че на заседанието си Министерският съвет ще вземе решение за отпускане на 2 млн. евро за ремонт на спортния комплекс „Спортпалас“ във Варна.

По думите му целта е националните отбори по вдигане на тежести, художествена гимнастика и други спортове да получат по-добри условия за подготовка.