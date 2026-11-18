Санкционирани за неправилно изпреварване, спрян от движение товарен автомобил за опасна техническа неизправност, установени моторни превозни средства без годишен технически преглед и други нарушения са констатирани по време на широкообхватен контрол на автомагистрала „Тракия“. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Сливен.

Акцията е по линия на ROADPOL и е проведена за времето от 10:00 до 13:00 часа на 17 ноември на паркинг, намиращ се на километър 265 от автомагистрала „Тракия“, в района обслужвана от ОДМВР-Сливен.

Акцент са товарните автомобили и автобуси. Осъществен е контрол по отношение на неспазване времето за почивка, техническа изправност, употребата на алкохол и упойващи вещества, превоз на необезопасени товари, притежание и пренос на наркотични и упойващи вещества, валидна задължителна застраховка Гражданска отговорност.





Проверени са 85 превозни средства и 106 лица. С необозначен автомобил и по метода линеен контрол са установени 3 случая на неправилно изпреварване.

Един товарен автомобил е спрян от движене за опасна техническа неизправност- износени гуми. Два автомобила не са представили документ за преминат годишен технически преглед. Общо констатираните нарушения са 13, за които са съставени актове и фишове.