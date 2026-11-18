Учениците от 3. и 4. клас на школите по „Компютърно моделиране и информационни технологии“ към Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас ще превърнат прочетените истории в интерактивни дигитални приключения.

Как една литературна история може да оживее на екрана? Как героите от книгите могат да проговорят, да се движат и да попаднат в нови приключения, създадени от самите деца?

Отговор на тези въпроси ще потърсят учениците от 3. и 4. клас на школите по „Компютърно моделиране и информационни технологии“ към Центъра с инициативата „Прочети! Представи си! Създай! – от книгата до дигиталния свят“, посветена на връзката между четенето, творческото мислене и дигиталните технологии.

Основната идея на събитието е по повод четвъртото издание на националната инициатива „Ден на четенето 2026“, което ще се проведе на 20 ноември 2026 г., както и в рамките на европейската инициатива „Ден на европейските автори – Read for Real“ (11 ноември – 12 декември 2026 г.).

Вдъхновени от кратко литературно произведение, учениците първо ще прочетат и осмислят неговото съдържание, ще обсъдят героите, техните постъпки и посланията на историята. След това ще влязат в ролята на дигитални разказвачи – ще създават герои и сцени, ще изграждат диалози и ще използват възможностите на визуалната програмна среда Scratch, за да превърнат прочетеното в кратки интерактивни истории.

Началото ще бъде поставено на 20 ноември 2026 г. - Деня на четенето, с организирано посещение на Народно читалище „Пробуда“ – Бургас. Там децата ще се включат в прочит на избраното литературно произведение и беседа, която ще ги насърчи да откриват смисъла на текста, да разсъждават върху героите и да споделят своите впечатления. Срещата ще даде вдъхновение и отправна точка за последващата творческа работа в школите.

В следващите занятия учениците ще пренесат своите идеи в дигитална среда. Чрез съчетаване на текст, образ, движение и програмиране те ще създадат собствени версии на прочетената история, в които зрителят ще може не само да наблюдава, но и да участва в развитието на действието чрез интерактивен избор.

Финалът ще бъде в рамките на европейската инициатива „Ден на европейските автори – Read for Real“ (11 ноември – 12 декември 2026 г.) с дигитална изложба на ученическите проекти. Към всяка завършена интерактивна история ще бъде генериран QR код, чрез който ще може лесно да се достигне до творбите на учениците и да се види света, създаден от тях.

„Прочети! Представи си! Създай! – от книгата до дигиталния свят“ насърчава децата да бъдат активни читатели, любознателни изследователи и творци. Инициативата показва, че четенето и технологиите могат да се допълват, а една прочетена история може да се превърне в нов свят.

Защото всяка история започва с прочит, продължава с въображение и може да оживее чрез творчеството на децата - https://readingfoundation.bg/den-na-cheteneto/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-2026/day-of-reading-2026-participants-map/