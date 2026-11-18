На 28 ноември, събота, Бургас ще бъде домакин на кулинарен празник, посветенона зимната кухня, традиционните рецепти и изкуството да превърнем всеки продукт в истински кулинарен деликатес.

Празникът ще се проведе от 12:00 до 19:00 часа в двора на Етнографската експозиция на Регионален исторически музей – Бургас, на ул. „Славянска“ 69. Организатори са „Кулинарните фестивали на България“ и Регионален исторически музей – Бургас с партньорството на Община Бургас.

Специални гости и майстор-готвачи на събитието ще бъдат шеф-готвачите Иван и Стефан – финалисти в телевизионното предаване „Моята кухня е №1“ по bTV. Те ще се присъединят към местни кулинарни майстори от Бургаска област и екипа на фестивала, за да представят разнообразие от вкусни специалитети и да споделят своето кулинарно майсторство.

Посетителите ще могат да опитат гореща пача, хрупкави свински ушички, деликатеси от свински бузи и още апетитни изненади. Наред с традиционните български гозби, събитието ще предложи и кулинарни интерпретации, вдъхновени от близкоизточната и азиатската кухня, които ще внесат нови вкусове и аромати в празничната атмосфера.

„Деликатесите на Свинската глава“ е авторски формат на „Кулинарните фестивали на България“, който поставя акцент върху кулинарното майсторство, домашните рецепти, местните традиции и уважението към храната. В рамките на празника готвенето ще се случва пред очите на публиката, а гостите ще имат възможност да наблюдават процеса, да научат интересни рецепти и майсторски похвати и да общуват непосредствено с кулинарите.

Покрай огъня и казаните ще оживеят и истории за зимната домашна трапеза, старите начини на приготвяне на храната и традицията продуктът да се използва пълноценно. Защото зад всяка рецепта стоят семейни спомени, местни обичаи и знания, предавани от поколение на поколение. След предишната си среща в музейния двор организаторите отново канят бургазлии и гостите на града да споделят един вкусен и вдъхновяващ ден, изпълнен с кулинарни демонстрации, ароматни гозби и атмосфера на общност и гостоприемство.

Събитието е част от инициативите, подкрепящи кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа` 2032.

Заповядайте на 28 ноември от 12:00 до 19:00 часа в двора на Етнографската експозиция на Регионален исторически музей – Бургас, за да отпразнуваме заедно вкуса на традицията.!