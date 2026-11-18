Депутати от „Прогресивна България“ са внесли промени в Кодекса на труда, които предвиждат нов начин за изчисляване на трудовия стаж. Това съобщи Илиана Жекова от ГЕРБ пред журналисти. По думите ѝ предложенията предвиждат почасово отчитане на стажа, което може да доведе до по-бавното му натрупване, забавено увеличение на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и неблагоприятни последици за платения годишен отпуск. От ГЕРБ настояват за широко обществено обсъждане и не изключват сезиране на Конституционния съд, ако промените бъдат приети.

Жекова уточни, че законодателните предложения са внесени през миналата седмица. Тя разкритикува практиката важни изменения, засягащи трудовите права на гражданите, да бъдат предлагани от народни представители, а не от Министерския съвет.

„Забелязваме една негативна тенденция, която вече за втори път се появява“, заяви тя.

Според нея по този начин се заобикалят процедурите за обществено обсъждане и предварителна оценка на въздействието, предвидени за законопроектите на изпълнителната власт.

Жекова посочи още, че предложените текстове са почти идентични с предишни промени, които бяха отменени от Конституционния съд, след като бяха включени в Закона за държавния бюджет.

По думите на Жекова почасовото изчисляване на трудовия стаж ще засегне най-вече хората, които работят на непълно работно време.

Според нея новият механизъм ще доведе до по-бавно натрупване на трудов стаж, което ще отложи и увеличението на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, известно като „клас прослужено време“.

Тя предупреди, че работещите могат да бъдат ощетени и по отношение на платения годишен отпуск, тъй като той ще се определя пропорционално на признатия трудов стаж.

Илиана Жекова подчерта, че подобни изменения трябва да бъдат обсъдени с работодателските организации, синдикатите и всички заинтересовани страни, преди да се пристъпи към приемането им.

„Това е недопустимо, защото смятаме, че трудовите права на българските граждани са важни“, заяви Жекова.

Тя посочи, че тези права са трудно извоювани през годините и не бива да бъдат ограничавани с прибързани законодателни решения.

Според ГЕРБ липсата на достатъчно обществено обсъждане поставя под въпрос начина, по който управляващото мнозинство предлага промени, засягащи доходите и трудовите права на гражданите.

На въпрос дали партията ще предприеме действия пред Конституционния съд, ако измененията бъдат приети, Жекова заяви, че решението ще зависи от окончателните текстове.

Тя уточни, че първо трябва да стане ясно дали ще бъде проведено обществено обсъждане и какви разпоредби ще бъдат гласувани от парламента.

„Нека да видим и какви точно текстове ще бъдат гласувани, какво ще бъде променено“, посочи тя.

По думите ѝ едва след това ГЕРБ ще реши дали да оспори законодателните промени пред Конституционния съд.

От ГЕРБ настояват промените в начина на изчисляване на трудовия стаж да бъдат подложени на широк обществен дебат преди окончателното им приемане.