"Целта на съвместната ни проверка бе да може държавата много ясно да си даде сметка по какъв начин се движи веригата на доставки у нас. Ние като министерство знаем много добре каква земя и животни се подпомагат, но нямаме представа какво мляко и храна се произвеждат", каза пред bTV министърът на земеделието Пламен Абровски.

По думите му са създадени консултативни съвети по животновъдство и по плодове и зеленчуци.

2027 г. е ключова за бъдещето на българското земеделие

„През януари и февруари смятам да обиколя всеки един от тези консултативни съвети, за да чуя мнението на българските земеделски производители“, каза Абровски.

„2027 г. е изключително ключова за българското земеделие, защото тогава ще подготвим новия програмен период от 2028 до 2034 г. Затова е важно да бъде чут всеки един земеделски производител, за да знаем къде работим“, обясни той.

„Това е стъпката, защото в момента всеки се спасява самосиндикално“, допълни министърът на земеделието.

По-къса верига на доставки и повече български продукти в магазините

„Мечтата на всяка една търговска верига е срещу себе си да имат добре структурирани земеделски производители, които да могат да дават достатъчни количества в определените сезони. Тогава самите те имат предвидимост. Те са много по-евтини по този начин на не повече от 50 км от магазина. Колко пресни са тези плодове и зеленчуци, които идват от 1000 км?“, попита Пламен Абровски.

Обмислят държавна помощ за разходите за млечни проби

По думите му българското земеделие трябва да тръгне в една посока и трябва да се структурира.

Той обясни още, че се работи по предложение за намаляване на млечните проби, които се взимат от животновъдните стопанства.

„Знаете ли колко пари дава един обикновен животновъд, за да може да извършва самоконтрола. Това ще намали тяхната цена“, посочи министърът на земеделието.

Обмисля се дори държавна помощ, чрез която да се покрие част от разходите за тези проби.

Високите търговски надценки оскъпяват храните у нас

„Вината да е скъпо в България са високите търговски надценки“, категоричен бе той.