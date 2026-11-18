Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази нощ в 02:48 ч. местно (и българско) време в румънския сеизмичен район Вранча, съобщават от Националния научноизследователски институт по геофизика на официалната си страница в интернет. Според Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН магнитудът е 5,4 по Рихтер.

Трусът е бил на дълбочина от 120,8 километра. Епицентърът му е бил на 48 км западно от град Фокшани, на 61 км северно от Бузъу, на 64 км източно от Сфънту Георге, на 74 км източно от Брашов и на 90 км североизточно от Плоещ. Земетресението е усетено силно в редица градове в Румъния, включително в столицата Букурещ, както и на територията на Молдова, Украйна и в България.

Освен усетеният от Румъния, половин час по-късно е регистриран трус и у нас, в района на Смолян. Той е бил с магнитуд 3,7.

Епицентърът на този трус е на 40 км от Кърджали, на 50 км от Пловдив и на 170 км от София. По първоначални данни земетресението е усетено в района на Смолян и околността.

От Главния инспекторат за извънредни ситуации на Румъния съобщиха, че към момента няма постъпили сигнали за сериозни материални щети.

На единния телефон за спешни повиквания 112 са получени множество обаждания от граждани с панически атаки, а в окръг Галац е съобщено за двама леко пострадали при опит да напуснат жилищата си. В един от случаите човек е получил нараняване на главата, докато е тичал към външна врата в опит да излезе от сграда.

Шестима души са транспортирани до болници. В случая с едно дете майката е отказала транспортирането му до лечебно заведение. Във връзка с други две обаждания, операторите са предоставили насоки и телефонна подкрепа, за да помогнат на обаждащите се да възвърнат самообладанието си.

Това е най-силното земетресение в Румъния от началото на 2026 година. Предишният най-силен трус за годината бе регистриран на 19 октомври с магнитуд 4,8.

Вранча е най-активната сеизмична зона в Румъния, където трусовете се пораждат на междинна дълбочина между 60 и 200 километра. Най-разрушителното земетресение в района през последните десетилетия е от 4 март 1977 г., когато трус с магнитуд 7,4 отне живота на над 1500 души.

Трусът във Вранча е усетен в редица градове в България. В социалните мрежи потребители пишат, че са усетили земетресението в Търговище, Русе, Смолян, Силистра, Варна, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Карлово и Кърджали.

Жители на Русе съобщават в социалните мрежи, че продължителността е била между десет и 15 секунди, някои са получили и предупредителни известия на телефоните си.

Част от потребителите споделят, че земетресението ги е събудило от сън. Други коментират, че са усетили разклащане в жилищата си в ранните часове на нощта.

„Изкара ми акъла!“, пишат някои потребители. Други отбелязват, че земетресението се е усетило особено силно по високите етажи.

Хората съобщават, че трусът е бил осезаем: „Ние в къща доста силно го усетихме, представям си на висок етаж“.

Има и потребители, които разказват, че са получили предупреждение на телефоните си секунди преди земетресението. „Да, а секунди преди това телефона ми се раззвъня“.