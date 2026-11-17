На 17 ноември Българската православна църква почита паметта на свети Григорий Неокесарийски, останал в християнската история с прозвището Чудотворец. Денят носи духовна символика и е повод за празник в хиляди български домове.

Имен ден и традиции

На 17 ноември имен ден празнуват всички, които носят името Григорий, неговата женска форма Григория, както и техните производни умалителни имена като Гриша, Григор и Григорена.

Името Григорий има гръцки произход и означава „бодър“, „бдителен“ или „буден“. Според народните вярвания на този ден именниците трябва да посрещнат гостите си с отворено сърце и богата трапеза, за да бъде годината им плодородна и благословена. Тъй като денят се пада в периода на Рождественските пости, на масата традиционно присъстват постни ястия, прясна пита, мед и орехи.

Житие и чудеса

Свети Григорий живял през III век в град Неокесария, Мала Азия. Още от ранна възраст се отличавал с изключителен ум, благочестие и жажда за знания. След като приел християнството, той се отдал на строг аскетичен живот и молитви, заради което Бог го дарил със силата да върши чудеса и да прозира в бъдещето.

Като епископ на родния си град свети Григорий успял да обърне почти цялото му население към християнската вяра. Преданията разказват, че с силата на молитвата си той лекувал тежко болни, прогонвал бесове и дори укротявал природни стихии.

Символика на деня

В българския народен календар средата на ноември бележи окончателния преход към зимата. Старите българи вярвали, че на свети Григорий времето „затяга“ и студовете стават трайни. Празникът се приема като ден за смирение, благодарност и молитва за здраве и закрила на дома и семейството през предстоящите зимни месеци