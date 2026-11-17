Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца. През нощта от запад на изток на много места имаше валежи от дъжд, които до сутринта спряха. Облачността ще се разкъса и намалее, но вечерта отново ще се увеличи.

Преди обяд на места по поречието на Дунав и в по-голямата част от Горнотракийската низина ще е мъгливо. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от запад-югозапад, който вечерта ще се ориентира от юг-югозапад. Минималните температури ще са между 4° и 9°, а максималните - между 13° и 18°. В София минимална - около 5°, максимална около 13°.

Над планините облачността ще е разкъсана, преди обяд на отделни места ще превалява. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 2°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди обяд на отделни места ще превалява дъжд, но валежите ще спрат. Облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който до края на деня ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 20 мин. и залязва в 17 ч. и 2 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 42 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 20 мин. и залязва в 0 ч. и 6 мин. на 18.11. Фаза на Луната: първа четвърт.