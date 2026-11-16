Българският национален отбор по футбол допусна поражение с 1:2 при гостуването си на Естония в мач от Лигата на нациите. "Трикольорите" успяха да изравнят резултата преди почивката, но гол през второто полувреме донесе победата на домакините.

Естония поведе още в 8-ата минута, когато Патрик Кристал се възползва от пробив по десния фланг и с точен удар под напречната греда откри резултата.

България успя да възстанови равенството в последната минута на първото полувреме. Светослав Ковачев се разписа за 1:1 и върна надеждите на националите за положителен резултат.

След почивката обаче домакините отново взеха преднина. В 60-ата минута Кевор Палумец засече топката с глава и я изпрати в българската врата, оформяйки крайното 2:1.

До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен и България си тръгна без точки от гостуването.

След загубата националният ни отбор заема третото място в групата с актив от едва 4 точки.