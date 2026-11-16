Посолството на САЩ в България публикува предупреждание към американските граждани за повишен риск от терористични нападения и престъпни действия в Европа с наближаването на празничния сезон. От дипломатическата мисия призовават за засилено внимание на обществени места, особено при големи събирания и празнични събития.

В съобщението се посочва, че терористични организации, включително отделни извършители, могат да предприемат нападения с малко или без никакво предварително предупреждение. Сред потенциалните мишени са популярни туристически обекти, коледни базари и други пазари, транспортни възли, търговски центрове, религиозни храмове и обществени пространства.

Американските власти съветват гражданите си да бъдат особено бдителни по време на празнични фестивали и събития, както и на места с голямо струпване на хора. Посетителите на оживени туристически райони трябва да следят внимателно обстановката около себе си и да спазват указанията на полицията и службите за спешно реагиране.

Предупреждение и за възможни транспортни затруднения

От посолството обръщат внимание, че през празничния период са възможни нарушения на транспортните услуги и ежедневния живот в различни части на Европа.

През последните месеци стачките и демонстрациите са зачестили, а през ноември фалшиви сигнали за бомби са засегнали гражданската авиация в редица европейски държави и са довели до нарушения в разписанията на полетите.

В тази връзка американските граждани, които планират пътувания в чужбина, са призовани редовно да следят местните новини и информацията за събития, които могат да затруднят придвижването им.

Препоръчва се също регистрация в програмата Smart Traveler Enrollment Program (STEP), чрез която пътуващите могат да получават актуални съобщения за сигурността в съответните държави.

Какви мерки за безопасност препоръчват американските власти?

Посолството публикува и конкретни препоръки към гражданите на САЩ. Сред тях са поддържане на повишена бдителност, избягване на демонстрации и райони със засилено полицейско присъствие, както и дискретно поведение на обществени места.

Пътуващите се съветват да пазят внимателно ценните си вещи, да проверяват предварително дали има промени в полетите им и да поддържат връзка с авиокомпаниите.

При евакуация на обществено място или пренасочване на полет гражданите трябва да следват указанията на местните власти и съответния персонал.

От дипломатическата мисия препоръчват още пътуващите да уведомяват близките си за своите планове, да поддържат редовен контакт с тях и да следят официалните съобщения на местните институции.

Актуална информация за сигурността може да бъде получавана и чрез профилите на Държавния департамент на САЩ в социалните мрежи X и Facebook.