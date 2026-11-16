Гъста мъгла затруднява движението по автомагистрала „Тракия“ в района на Вакарел в момента. Видимостта е силно ограничена, което създава предпоставки за опасни ситуации на пътя, сигнализира GlasNews.bg

На снимки от участъка се вижда, че мъглата е обхванала магистралата, а автомобилите на по-голямо разстояние трудно се различават.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, да намалят скоростта и да спазват по-голяма дистанция от останалите превозни средства. Препоръчително е да използват къси светлини или фарове за мъгла и да избягват резки маневри и рискови изпреварвания.