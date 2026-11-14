Домакинствата поемат все по-големи задължения по жилищните кредити в големите градове. Повече от една трета от месечната заплата отива за изплащането на ипотеката за жилище от 80 кв.м., съобщи БНР по данни на анализа на голяма кредитна компания на българския пазар. Авторите на изследването се позовават на данни за цените на жилищния пазар, доходите и лихвите по ипотечните заеми.

Между 30% и 36% от месечния си доход влагат в изплащането на жилищния заем жителите на София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе при средна заплата от €1200 до €1900.

Средната вноска варира от €360 до €625 за жилище от 80 квадрата, което се продава най-скъпо в София - за близо €200 000, следвано от Варна и Бургас.

Цените на жилищата продължават да растат, а домакинствата поемат все по-големи задължения по обслужването на кредитите.

Според последните данни на БНБ към края на септември общият размер на кредитите им достига 33 млрд. евро, с 21% повече на годишна база, докато броят на заемите се увеличава едва с 0,5 на сто.

Само жилищните кредити вече възлизат на близо 20 млрд. евро с годишен ръст от 25% при средна ипотечна лихва от 2,4 на сто.

Анализът отбелязва значителния ръст на задълженията на домакинствата и поставя въпроса доколко размера по поемането на дълг остава съобразен с доходите и възможностите за неговото обслужване.

Въпреки че ипотечното финансиране остава евтино, това не означава, че покупката на жилище е по-достъпна, предупреждават експертите и отчитат, че след приемането на еврото ситуацията на имотния пазар е по-балансирана и по-предвидима.