Две земетресения разтърсиха Смолянска област в рамките на едва 10 минути в събота следобед. Първият трус е регистриран на територията на община Чепеларе, а вторият, по-силен, е с епицентър в непосредствена близост до смолянското село Момчиловци.

Земята се разлюлява за първи път в 17:10 часа. Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН отчита магнитуд 2,7 по скалата на Рихтер. Само десет минути по-късно, в 17:20 часа, е регистриран втори трус с магнитуд 3,6.

Според данните на Европейския сеизмологичен център първото земетресение е с магнитуд 2,6, а второто – 3,6. Разминаването при първия трус е минимално и е свързано с различните измервания и обработка на сеизмичните данни.

Трусът край Момчиловци е по-силен

Разликата между двете земетресения е не само в магнитуда, но и в дълбочината им. Първото е регистрирано на 4,9 километра под земната повърхност, а второто – на 12 километра.

По-силният трус е бил усетен в района на Смолян и съседни населени места. Според публикации на регионални и национални медии жители на Виево, Кутела, Момчиловци, Чепеларе, Соколовци, Върбина, Подвис, Арда, Оряховец, Мадан, Чепинци, Неделино, Пампорово и Средногорци са усетили раздвижването.

Репортер на агенция ФОКУС съобщава, че земетресението около 17:20 часа е продължило няколко секунди. В сградите са се раздвижили различни предмети.

Усетени са и по ниските етажи

По информация, разпространена от местни медии, разлюляването е било осезаемо не само за хората по високите етажи на сградите, но и за обитателите на приземните части. Това показва, че трусът е бил усетен в сравнително широк район около епицентъра.

Към първоначалните публикации няма потвърдени сведения за пострадали хора или нанесени материални щети.

Колко опасен е трус с магнитуд 3,6?

Земетресенията с магнитуд около 3,6 обикновено се определят като слаби, но могат да бъдат осезаемо усетени от хората, особено когато епицентърът е близо до населено място и огнището е на сравнително малка дълбочина.

Важно е да се прави разлика между магнитуда и интензивността на земетресението. Магнитудът характеризира енергията, отделена при труса, докато интензивността описва въздействието му върху хората, сградите и околната среда на конкретно място.