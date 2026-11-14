Вирусът Виктория ни разболява. Зад това име се крие щам Б на грипния вирус. До момента са доказани три случая на грип B/Victoria, показват данните на Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“. Повечето от болните у нас са повалени от грипния вирус A/H1N1. Изолират се още аденовируси и парагрипни вируси, както и други респираторни вируси, обясняват лекарите.

Ръст

Броят на болните от инфекции у нас се увеличава, но все още стойностите са далеч от епидемични. 2673 души са повалени от вируси само за една седмица. В сравнение с предходната седмица броят на заболелите се е увеличил с 1000 души, сочи статистиката на Националния център по заразни и паразитни болести.

Макар грипните ваксини да закъсняха, не е късно за имунизация. Последните 300 000 дози се доставят до кабинетите на общопрактикуващите лекари. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Дозите са предназначени за безплатна ваксинация по националните програми за деца и хора на възраст 65 и повече години. С тази доставка приключва снабдяването по програмите.

Приложение

Осигурените противогрипни ваксини са малко над 547 500 дози, от които 500 000 са инжекционни. Към момента по програмите са приложени над 108 500 дози, от които близо 20 500 са назални. Специалистите напомнят, че ноември е подходящ месец за ваксинация срещу грип.

Ваксинацията се препоръчва както преди началото, така и по време на грипния сезон, уточнява "Телеграф". Тя намалява риска от усложнения и от прием в болница вследствие на грип.