Карлос Насар отново вдигна летвата за целия свят! Българският феномен във вдигането на тежести направи нещо, което доскоро изглеждаше почти немислимо - изхвърли 190 килограма и надмина с цели пет килограма собствения си световен рекорд.

Олимпийският шампион направи историческия опит на мемориалния турнир „Милен Добрев“ в Пловдив. Само десет дни след като покори световния връх в китайския град Нинбо, Насар показа, че дори най-големите му постижения не са границата на възможностите му.

Този път щангата спря на 190 килограма. Пет килограма над резултата, с който на 4 ноември българинът смълча конкуренцията на световното първенство.

От 185 до 190 кг само за десет дни

На 4 ноември Карлос Насар написа поредната златна страница в историята на българските щанги. В Нинбо той спечели четвъртата си световна титла, триумфирайки в категория до 95 килограма.

Българинът направи шест успешни опита от шест възможни и постави световни рекорди в трите показателя. В изхвърлянето преодоля 185 килограма, в изтласкването покори 230 килограма, а в двубоя събра впечатляващите 415 килограма.

Така Насар не просто спечели златото, а остави конкурентите си далеч зад себе си. Втори в двубоя остана Нургиса Адилетули от Казахстан с 399 килограма, а бронзът бе за Али Алипур от Иран с 396 килограма.

Световният рекорд от 185 килограма в изхвърлянето обаче се оказа само междинна спирка. Десет дни по-късно българинът добави още пет килограма към постижението си.

Рекорд за историята, но без официално признание

Има една важна подробност около новото постижение. Резултатът от 190 килограма няма да бъде вписан като официален световен рекорд на Международната федерация по вдигане на тежести, тъй като е постигнат на състезание извън нейния официален календар.

Това обаче по никакъв начин не омаловажава значението на постижението. Насар демонстрира възможности, които надхвърлят дори собствените му световни стандарти. А фактът, че го прави само дни след тежко световно първенство, прави успеха още по-впечатляващ.

За българските фенове това е поредното доказателство, че Карлос не се задоволява с вече постигнатото. Всяка нова граница се превръща в следваща цел.

Четвърта световна титла и поглед към Лос Анджелис

На 22 години Карлос Насар вече е сред най-успешните български щангисти в историята. Олимпийската титла от Париж през 2024 г., европейските отличия и четирите световни корони го превърнаха в лицето на българския спорт.

В Нинбо той записа и особено престижно постижение – стана един от едва двамата български щангисти с четири световни титли за страната ни, наред с Иван Иванов. Пред тях във вечната класация е единствено Янко Русев с пет световни триумфа.

Пред Насар обаче няма време за дълги празненства. В следващите седмици му предстоят два кръга от германската Бундеслига, а в началото на декември е първият специален квалификационен турнир за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., който ще се проведе в Доха.

Голямата цел вече е следващата олимпиада. А след като в Пловдив Карлос показа, че 185 килограма не са пределът му, светът отново има повод да следи всяко негово излизане на подиума.

Защото българският феномен не просто подобрява рекорди. Той променя представите за възможностите на човешката сила.