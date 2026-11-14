Утре, 15 ноември, Мъжки Салон „Краснодар“ за втора поредна година се включва в „Мъжкия месец“ в мол Галерия Бургас. Отново каузата е благотворителна: подстригване в подкрепа на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) – Бургас.

Събраните средства ще отидат за семействата, с които работи центърът. Целта е предстоящите празници да бъдат по-топли и по-светли за повече деца и родители в нашия град.

"Инициативата за пореден път показва, че Бургас е град, в който институциите, бизнесът и хората заедно се грижат за тези, които имат нужда. Вярвам, че едно подстригване може да промени нечий празник“, казва Емил Гепов, основател на „Краснодар“ и „Краснодар Барбър Академия“.

Към инициативата ще се присъединят и редица фирми и организации от Бургас и региона. Те ще застанат зад каузата и ще покажат, че бизнесът може и трябва да бъде част от обществото, в което работи.

Каним всички бургазлии да дойдат, да се подстрижат и да станат част от каузата. Каним и медиите да отразят събитието и да помогнат посланието да стигне до повече хора.

Събитието ще се проведе в мол Галерия Бургас, на партерен етаж до Tavex, от 10:00 до 19:00 часа.