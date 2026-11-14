Според трима души, запознати с въпроса, през последните дни президентът Доналд Тръмп е казал на свои високопоставени съветници, че може да се въздържи от нападение срещу Иран, ако САЩ не бъдат изправени пред нови провокации от страна на Техеран или на подкрепяните от Иран хути в Йемен, съобщава "Ройтерс".

Тръмп редува заплахите за ескалация на войната с нови удари и изявления за прекратяване на военните действия. Настоящи и бивши представители на администрацията твърдят, че той изглежда все още не е решил как да сложи край на непопулярния конфликт, който започна през февруари съвместно с Израел.

По време на срещи със съветниците си по националната сигурност и след поредица от разузнавателни брифинги Тръмп е заявил, че обмисля да се въздържи от нови удари, разказват източниците.

Той също така е показал разбиране към съюзниците на САЩ в региона, които са го призовали да не подновява пълномащабната война.

"Мога да сложа край на всичко незабавно, но по молба на държавите, които се стремя да защитя, действаме по малко по-дългия и по-умерен начин", обясни Тръмп в четвъртък.

Войната доведе до рязко покачване на световните цени на горивата и се оказа непопулярна сред американските избиратели, които на междинните избори миналата седмица предадоха контрола над Конгреса на демократите. В проучване на Reuters/Ipsos, проведено малко преди изборите на 3 ноември, 55% от американците заявиха, че войната не си заслужава цената. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс посочи именно конфликта като причина за загубата на контрола над Конгреса от страна на републиканците на Тръмп.

Личните коментари на Тръмп надграждат публичните му изявления, в които той омаловажава вероятността от възобновяване на мащабните военни действия.

"Като върховен главнокомандващ президентът Тръмп е архитектът и единственият човек, който взема решенията и държи всички козове. Той винаги ще гарантира защитата на американските интереси", заяви представител на Белия дом. "Съединените щати се намират в изключително силна позиция - контролират Ормузкия проток, а иранската икономика се срива. Само президентът Тръмп знае какво ще предприеме и кога".