Пореден инцидент с дрон в Черно море - търговски кораб е бил поразен в акваторията на Румъния. Инцидентът е станал късно тази нощ, на около 12 километра от брега, съобщава Informat. Товарният кораб "Лариса" е ударен от дрон в петък вечерта в териториалните води на Румъния, на около 6,8 морски мили североизточно от село Сфънту Георге. Според Министерството на националната отбрана na Rumyniq, за удара е съобщено в 21:40 ч.

Капитанът на кораба е уведомил военноморските власти в Сулина, че няма пострадали членове на екипажа и че ударът не е предизвикал пожар. По данни, дронът е унищожил товарния кран на кораба. Плавателният съд се е насочвал към рейда на пристанище Сулина, на път за Украйна.

Инцидентът се случва на фона на засичането на друга въздушна цел близо до остров Змийски в събота сутринта. Като предпазна мярка, два румънски изтребителя F-16 излетяха от 86-а авиобаза "Фетещ".