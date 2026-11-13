Нови информационни табла с променливо съдържание, метеорологични станции и по-бърз обмен на данни между институциите трябва да подобрят безопасността по пътищата. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) планира изграждането на нови портални рамки с електронни табла по автомагистралите, както и двойно увеличаване на служителите, които наблюдават пътната обстановка. За следващата година таблата са планирани да бъдат изградени по АМ "Тракия", "Марица", отсечките Ботевград-Мездра и Видин-Монтана, като общият им брой ще бъде над 100. На места вече има изградени рамки. Това заяви в предаването „Пресечна точка” председателят на УС на АПИ инж. Александър Тодоров.

По думите му вече е въведена система, която обединява информация за катастрофи, ремонти, пътни ограничения и инциденти и я предоставя на навигационните платформи. „Данните постъпват чрез сигналите на телефон 112, горещия телефон на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и чрез каналите ни за комуникация с другите институции“, обясни Тодоров.

Според него новата платформа позволява проверената информация да достига по-бързо до потребителите. Данните се подават ввъв формат, в който навигационните системи и други заинтересовани платформи да могат да ги използват. Начинът, по който информацията се показва на шофьорите, зависи от възможностите на съответното приложение. „Най-важното е максимален брой граждани да бъдат предупредени“, подчерта шефът на АПИ.

Предвижда се системата да бъде надградена и с възможност за показване на обходни маршрути. Ще се работи и за съкращаване на времето между подаването на сигнал, проверката му и публикуването на информацията.

АПИ подготвя и изграждането на нови портални рамки с електронни табла с променливо съдържание. Те ще позволяват на водачите да получават предупреждения за опасности и промени в пътната обстановка директно над пътните платна. „Точното наименование е знаци с променливо съдържание. Когато има информация, различна от тази на обичайните стационарни пътни знаци, тя може да бъде подадена към водачите чрез тези табели“, обясни инж. Тодоров. Съоръженията ще бъдат оборудвани и с метеорологични станции, които ще събират данни за температурата, вятъра и други показатели.

Той представи и карта с предвидените места за изграждане на съоръженията. "Червените точки обозначават проект, разработван за автомагистрала „Тракия“, който е бил прекратен през 2022 г. Сините показват вече изградени портални рамки без монтирани електронни табла, а зелените – съоръжения по автомагистрала „Струма“, които са амортизирани", обясни шефът на АПИ. В плановете е включена и автомагистрала „Марица“, където също предстои изграждане на подобни съоръжения.