Огромно задръстване се е образувало на АМ "Тракия" към този час. Причината е катастрофа.
Магистралата е блокирана в посока София - Пловдив.
Автомобилите изчакват на място, а задръстването става все по-голямо и километрично.
Огромно задръстване се е образувало на АМ "Тракия" към този час. Причината е катастрофа.
Магистралата е блокирана в посока София - Пловдив.
Автомобилите изчакват на място, а задръстването става все по-голямо и километрично.
Проговори шофьорът на бежовия пикап, за който очевидци разказват, че е бил пред румънския ТИР при фаталната катастрофа на автомагистрала "Тракия". Шофь…
Нови информационни табла с променливо съдържание, метеорологични станции и по-бърз обмен на данни между институциите трябва да подобрят безопасността по…
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Огромно задръстване се е образувало на АМ "Тракия" към този час. Причината е катастрофа. Магистралата е блокирана в посока София - Пловдив. Авто…
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Преди година Лидл Гърция отнесе глоба от 805 340 евро за нарушения на ограниченията върху надценката на продуктите Независимият орган за надзор…
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Бурният вятър събори дървета и електрически стълбове в Бургас. Седем са сигналите за паднали дървета, съобщиха от Общината. Две от тях са на бул. „Тодо…
“Прогресивна България” оттегля скандалните промени в закона за личната помощ. Новината стана известна на среща на майки с министрите на финансите Гълъб …
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