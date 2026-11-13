Бургас се готви с вълнение за поредното мащабно спортно събитие - Маратон Бургас 2026. Като жест към всички участници Община Бургас осигурява възможност за безплатно посещение на редица културни институции.

В дните от петък до неделя, 13.11 – 15.11.2026 г. , Регионален музей – Бургас с четирите си експозиции (Археологически, Исторически, Природонаучен и Етнографски музей), Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“ и Галерия-музей „Георги Баев“ очакват всички гостите на града, които ще се впуснат в надпревара на 5 км., 10 км., 21 км. и 42 км.

Всички участници в маратона ще имат възможността при представяне на номера от стартовия пакет на входа да надникнат в едни от най-емблематичните места в града и да се запознаят с неговата история и култура.

На гърба на регистрационния номер служителите на съответната локация ще поставят печати за осъществено посещение.

Музеите в Бургас са с работно време във посочените дни от 09:00 ч. до 17:00 ч. Галерия-музей „Георги Баев“ ще работи от 09:00 до 18:00 ч. в петък, събота и неделя. А Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“ е отворена в петък и събота от 9 до 18 часа, а в неделя от 9 до 17 часа.

Ето и полезна информация за посочените места:

www.burggallery.org

https://www.facebook.com/GalleryGBAEV/?locale=bg_BG

www.burgasmuseums.bg