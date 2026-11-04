След близо 20 години в онлайн ефира, една от най-популярните български видео платформи – VBox7.com, спира услугата си за споделяне на съдържание от потребители. Промяната влиза в сила от 4 декември 2026 г., след което сайтът ще се трансформира в новинарска и медийна платформа.

Всички качени от потребители клипове (публични и лични) ще бъдат окончателно изтрити без възможност за възстановяване. Потребителите имат на разположение по-малко от месец, за да свалят своите видеа. Участниците в партньорската програма могат да заявят своите средства, като изпратят IBAN и данни за профила си на info@vbox7.com. Изплащанията ще започнат най-рано два месеца след 4 декември 2026 г.

Платформата няма да изчезне, а ще функционира като медиен и новинарски сайт под редакцията на „Ви Бокс“. Съдържанието вече ще включва актуални новини, подкасти и телевизионни формати от портфолиото на Нова телевизия.