Във връзка с основен ремонт и изграждане на нови участъци на улици в ж.к. „Зорница“, се затваря за движение на превозни средства ул. „Атанасовско езеро“, в участъка от бул. „Димитър Димов“ до улицата между бл. 27 и бл. 29 в ж.к. „Зорница“.

Пътният участък ще бъде непроходим за автомобили от 09.30ч. на 6 и 7 октомври (вторник и сряда) /, като се въвежда временна организация за движение в района.

За посочения период се налага промяна в маршрутите на автобусите с линии № 11 и № 12, които ще пътуват както следва:

- линия 11 – без промяна на маршрута до ул. “Димитър Аврамов” – ул. “Георги Калоянчев” – ул. “Петко Задгорски” – бул. “Никола Петков” – ул. „Димитър Димов“ - продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: „Изгрев“, бл. 40 и „Никола Петков“

допълнителни спирки: „Велека“, „Никола Петков“ /спирката на №12/

- линия 12 – без промяна на маршрута до ул. „Димитър Димов“ – бул. “Никола Петков” – ул. “Петко Задгорски” – ул. “Георги Калоянчев” – ул. “Димитър Аврамов” – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: „Никола Петков“, „Изгрев“, бл. 39

допълнителни спирки: „Изгрев“, бл. 43, „Велека“.

Община Бургас препоръчва на водачите на моторни превозни средства да спазват въведената временна организация на движение и да използват обходни маршрути.