Днес Православната църква отдава почит на Свети свещеномъченик Дионисий Ареопагит, епископ Атински († ок. 96), Презвитер Рустик и дякон Елевтери. Заради днешния празник три красиви имена черпят, това са - Денис, Денислав и Денислава. Денис означава „Прослава деня и светлината”. Също така от турски значи море, море от слава. От славянски - изгрев.

Житие на св. свещеномъченик Дионисий Ареопагит

В свещената книга "Деяния на светите апостоли", написана от св. апостол и евангелист Лука, се говори между другото и за проповедта на св. апостол Павел в Атина (17:15).

В тоя старинен град, прочут със своите философи и добре уредени училища, апостолът обърнал внимание на един жертвеник, на който било написано: "Незнайному Богу".

На голямо събрание от най-знатни и учени атиняни в Ареопага апостолът на народите обявил, че дошъл при тях да проповядва за Оня Бог, Когото атиняни, без да знаят, почитат, Който създал целия свят и дава на всички живот, дихание, всичко.

Той обяснил на своите слушатели разликата между Тоя вездесъщ и всемогъщ Бог и бездушните идоли, на които те се покланяли. Той им говорил също за възкресението на Оня, който проповядвал покаяние и живот, и Който ще дойде да съди вселената.



Голяма част от атиняните се отнесла недоверчиво към това ново учение. Но между слушателите имало и такива, които повярвали на думите на светия апостол и се обърнали към Христа Господа. Между тях бил и Дионисий, член на Ареопага, т.е. на върховния съвет в Атина.



На млади години Дионисий живял дълго в Египет. Той бил там по време на кръсната смърт на Спасителя. На Голгота Господ Иисус изрекъл думите "свърши се" и издъхнал. Тъмнина обгърнала земята. Мрак обхванал Египет. Дионисий, както говори преданието, изтръпнал от ужас пред тоя мрак и извикал:



- Или светът се свършва, или Бог, неговият Създател, страда!



След проповедта на ап. Павел в Атина сърцето на Дионисий се разтворило да приеме в себе си вярата в истинския Бог. Но той не се кръстил веднага.



Като излизал от Атина, апостол Павел срещнал сляп човек. С ръката си направил кръст над него и човекът прогледнал. Като го видял радостен, апостолът му поръчал да отиде при Дионисий и да му припомни за неговото желание да стане член на Христовата църква.



Чудесното изцеление на слепия човек убедило още повече Дионисий в истинността на християнската вяра. И той приел кръщение с целия си дом.



След това оставил семейството си и тръгнал с апостола като станал негов ученик и сподвижник. В продължение на три години той бил неотлъчно с него, като непосредствено от него изучавал словото Божие.



Той видял и другите апостоли и заедно с тях бил в Гетсимания при Успението на пречистата Божия Майка.



Скоро след това апостол Павел го въздигнал в сан епископ и го изпратил да проповядва в Атина. Като атински епископ Дионисий се заклел да устрои в тая част на света Божията църква.



В Атина по-късно той узнал за мъченическата смърт на своя учител и сам не много след това дал живота си за вярата.



На св. свещеномъченик Дионисий Ареопагит се приписва съчинението ""За небесната йерархия"". В това съчинение се говори за ангелските чинове. На този апостолски мъж се приписва също книгата за Божиите имена и тайнственото богословие. Той дава сведения за чудната смърт на Божията Майка.

Повод да почерпят!

Днес повод да почерпят имат всички с имената Денис, Денислав и Денислава.



Денис означава „Прослава деня и светлината”. Също така от турски значи море, море от слава. От славянски - изгрев.