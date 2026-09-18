В българските училища ще бъде въведена нова длъжност - специалист по личностно развитие на ученика, който да служи като връзка между ученици, родители и учители. Мярката бе представена от заместник-министъра на образованието Таня Панчева, като част от пакет мерки за затягане на дисциплината в училище.

Новият специалист ще съдейства за преодоляване на проблемно поведение при децата. Досега тази функция е била разпределена между няколко души - класния ръководител, психолога, педагогическия съветник и други.

Предвижда се и създаването на карта за проследяване на личностното развитие на всеки ученик, в която ще се отбелязват положителните и отрицателните му прояви. В края на всеки срок родителите ще получават обобщена характеристика за цялостното поведение на детето си.

Сред другите мерки е сформирането на работна група с експерти от Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и общините, а в Националната информационна система ще се съхраняват всички данни за детето.

Въвежда се и стъпаловидна система от дисциплинарни реакции — от напомняне и индивидуален разговор с ученика, през възстановителна мярка (например почистване при нанесена щета), писмено предупреждение с кратък електронен запис за нарушението, до изготвяне на поведенчески план за работа с ученика и, при нужда, законова санкция.