Повече от хиляда години след смъртта си цар Самуил (997-1014 г.) се завръща у дома – в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот.

Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври, на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, съобщиха от Министерския съвет.

България ще посрещне тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад „Княз Александър I“ в София същия ден.

След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет „Спартан“, пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I“ около 12.30 ч. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет „Спартан“.

От летище „Васил Левски“ - София до площад „Княз Александър I“ тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

В рамките на държавната церемония „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта.

Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София“, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.