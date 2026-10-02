Октомври се очертава по-топъл и по-сух от обичайното, а големите разлики между сутрешните и дневните температури ще ни накарат да се обличаме на пластове. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев пред bTV.

„Облеклото тип „зелка“ ще бъде – с много листенца. Ще има да слагаш, да махаш“, коментира той.

По думите му месецът ще бъде малко по-топъл от нормалното и по всяка вероятност по-сух.

Валежите у нас през първата половина на месеца се очаква да бъдат малко. Според представените от проф. Рачев модели до средата на октомври те ще бъдат символични не само в България, но и в Гърция, Сърбия и дори Унгария.

„Хубаво октомврийско време. Сухо. Поне до средата на октомври месец. Ако нещо не се промени, а засега индикацията е много малка“, посочи климатологът.

Следващите дни ще донесат голяма температурна амплитуда. В София сутрин термометрите може да показват около 5 градуса, докато през деня температурите ще достигат 20–23 градуса. Над Балканите те ще останат високи и над нормата.

Проф. Рачев прогнозира много слънце и сухо време и за предстоящото посрещане на мощите на цар Самуил.

Климатологът коментира и честото обяснение на различни метеорологични явления с Ел Ниньо.

Според него поне до средата на месеца сериозна промяна на времето не се очертава – сутрините ще бъдат студени, но след тях ще идват слънчеви следобеди с температури, достигащи почти летни стойности.