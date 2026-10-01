Отваряйки линка и скролвайки леко надолу, се вижда интерактивна карта, на която може да си изберете част от терена.
Общият му размер е 8134 кв. м. Интерактивният зелен килим е разделен на плочки от по 10 кв. м., като можете да закупите и само по 1 кв. м. Той е на символичната цена от 19.62 евро, препратка към годината на създаване на Нефтохимик – 1962 г.
Инициативата предлага шест нива на подкрепа:
1 м² - фен, 19.62 евро
10 м² - приятел, 196.20 евро
50 м² - семейство, 981 евро
500 м² - бронзов партньор, 9810 евро
1000 м² - сребърен партньор, 19 620 евро
5000 м² - златен партньор, 98 100 евро
При закупуване на парцел от терена получавате специален сертификат и място на Стената на дарителите. След другите преференции в зависимост от нивото на подкрепа са ВИП карти, реклама, среща с първия отбор, видео представяне и други.
0 Коментара