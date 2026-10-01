Министерството на транспорта и съобщенията и "БДЖ - Пътнически превози" осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил. Това съобщават от пресцентъра на МТС.

Останките на средновековният български владетел ще бъдат пренесени у нас на 3 октомври 2026 г.

Транспортният министър Георги Пеев посочи, че страната ни дължи признателност към великите личности, които са се борили за съхранението и укрепването на България, какъвто е и цар Самуил. Според него присъствието на хора от цялата страна ще бъде израз на уважение към делото и паметта на един от най‑значимите ни владетели.

БДЖ ще издава двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 0,51 евро в посока.

Безплатното пътуване ще бъде осигурено чрез специално определени влакове от различни региони на страната - Южна, Северна централна, Югозападна и Северозападна България, така че желаещите да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил да пристигнат в София преди началото ѝ в 12:30 часа и да отпътуват обратно още същия ден.

Безплатното пътуване до София и обратно ще бъде осигурено със следните влакове:

БВ № 3620 - Бургас 05:25 ч. - София 11:25 ч.;

БВ № 3625 - София 16:45 ч. - Бургас 22:40 ч.;

БВ № 1612 - Пловдив 08:10 ч. - София 10:55 ч.;

БВ № 1621 - София 16:25 ч. - Пловдив 19:05 ч.;

БВ № 2640 - Горна Оряховица 05:20 ч. - София-север 09:12 ч.;

БВ № 2641 - София-север 16:50 ч. - Горна Оряховица 20:43 ч.;

БВ № 5610 - Петрич 06:00 ч. - София 10:19 ч.;

БВ № 5615 - София 16:30 ч. - Петрич 20:25 ч.;

БВ № 7621 - Видин 04:50 ч. - София 10:01 ч.;

БВ № 7624 - София 17:15 ч. - Видин 22:31 ч.