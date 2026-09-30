На 01.10.2026 г. (четвъртък) от 11:00 часа на територията на Бургас предстои редовна техническа проверка на сиренната система за ранно предупреждение и оповестяване.

Тестването ще се извърши чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата през акустичните сирени в продължение на няколко минути.

Планираната проверка е част от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и се извършва два пъти годишно - в първите работни дни на месеците април и октомври на съответната година.