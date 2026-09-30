Предложенията за данъчни промени през 2027 г. могат да донесат както повече средства за част от домакинствата, така и допълнителна тежест за бизнеса. Основните спорни моменти са облагането на свръхпечалбите, данъчните оценки на имотите и данъкът върху личното ползване на фирмени активи, съобщи NOVA.

Бившият социален министър Христина Христова и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов коментираха в „Твоят ден“ по NOVA NEWS как предложените промени могат да се отразят на хората и компаниите.

Христова посочи, че бюджетната процедура за 2027 г. се очаква с притеснение на фона на натиска за ограничаване на държавните разходи. Според нея обаче трябва да бъде намерен баланс между свиването на разходите и осигуряването на повече приходи.

Предстои и сериозен дебат около т.нар. свръхпечалба и нейното облагане.

Според Христова правителството се опитва да задържи държавните разходи в разумни граници, но едновременно с това трябва да бъдат намерени механизми за подкрепа на най-уязвимите групи.

Повече облекчения за семействата с деца

Добрин Иванов определи данъчните облекчения за родители като мярка, свързана и с демографската криза. Според него по този начин на практика се създава своеобразен необлагаем минимум за семействата.

Сред предложенията е увеличаване на данъчните облекчения за деца. Предвиждат се и нови преференции за родители, които влагат средства в развитието на децата си – спорт, образователни курсове и изкуства.

Проектите предвиждат от годишната данъчна основа да могат да се приспадат до 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три деца за разходи, свързани с детското развитие.

Бизнесът срещу данъка върху свръхпечалбата

По-сериозни са резервите на работодателите към облагането на свръхпечалбите.

Предложението е с 33% да бъдат облагани свръхпечалбите на определени сектори, сред които банки, застрахователи, търговски вериги с над пет обекта, телекоми и обменни бюра.

Добрин Иванов заяви, че именно тази мярка е сред големите забележки на АИКБ към данъчния пакет. Работодателската организация не подкрепя и предложението данъкът за лично ползване на фирмени активи да бъде увеличен от 3 на 7%.

Отделно управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че част от допълнителното облагане на банките може да бъде прехвърлено върху клиентите – чрез по-скъп или по-трудно достъпен кредит за домакинствата и по-висока цена на капитала за предприятията.

Промяна и за малкия бизнес

Сред положително оценените мерки е предвиденото увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 51 103 на 75 000 евро. Икономисти посочват сред плюсовете на пакета още увеличените семейни данъчни преференции и ускорената амортизация за бизнеса.

Съществена промяна се задава и при имотите. Планът предвижда данъчните оценки да бъдат актуализирани поетапно – с 30% през 2027 г., последвано от още две увеличения през 2028 и 2029 г. Това ще се отрази и върху размера на местните данъци за собствениците.

Предложенията все още не са окончателни. За да влязат в сила, те трябва да преминат през необходимите процедури и да получат одобрение от парламента.