Бургас ще бъде домакин на европейските плейофи за Junior Orange Bowl 2026. Това е едно от най-важните състезания за младите надежди в европейския тенис, защото осигурява общо 16 квоти за финалите на Junior Orange Bowl 2026 във Флорида, Маями.

Шанс за престижния турнир ще получат първите четирима състезатели от всяка категория.

Състезанието ще се проведе на червените кортове в парк „Езеро“ от 4 до 10 октомври, като състезателите са разделени в четири категории – момчета до 12 години, момичета до 12 години, момчета до 14 години и момичета до 14 години.

Junior Orange Bowl е може би най-престижният турнир за млади тенесисти и се смята трамплин към професионалния тенис.

Паралелно с плейофите, в Бургас по същото време ще се проведе още два важни тенис турнира, които са в календара на ITF World Tennis Tour.

Така, в първите дни на октомври, любителите на тениса ще имат възможност да наблюдават състезатели от различни държави, които ще се борят за точки за световната ранглиста.

Всички двубои ще бъдат с вход свободен.