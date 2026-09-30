Правителството предвижда по-високо майчинство, детски надбавки и еднократни помощи при раждане в бюджета за следващата година. Пред ресорната парламентарна комисия социалната министърка Наталия Ефремова уточни, че все още се правят разчети и не може да гарантира, че посочените числа ще бъдат окончателни.

Според плановете, майките, които се върнат на работа, ще получават обезщетение в размер на 75% вместо сегашните 50%. Все още се уточнява и точният размер на майчинството през втората година, като се очаква то да бъде около 450 евро месечно. Ефремова посочи, че при направен бърз преглед на европейското законодателство, ако майка се е осигурявала на максимален осигурителен доход, тя би получила общо около 28 000 евро за двете години, или средно по 1000 евро месечно – номинално дори повече от Австрия, където майчинството обхваща 8 седмици преди и 8 седмици след раждането.

Предвижда се увеличение и на еднократната помощ при раждане: за първо дете тя ще нарасне от сегашните 191,74 евро на 300 евро, за второ дете – от 460,17 евро на 720 евро, а за трето – от 230,09 евро на 360 евро.

Помощта за учениците от първи до четвърти и от осми клас също се вдига, от 153,39 евро на 175 евро.

Месечните детски надбавки се увеличават от 25,57 евро на 30 евро за едно дете, а за две деца сумата ще достигне 65 евро.

Общо за семейните помощи догодина се предвиждат 300 милиона евро повече, като 200 милиона от тях идват от данъчни постъпления.

Министър Ефремова припомни и за ново данъчно облекчение, включено в пакета от данъчни мерки за 2027 г. – родителите ще могат да приспадат от годишната си данъчна основа разходи за здравни, образователни и спортни дейности на децата си, до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца. За разлика от съществуващите облекчения, новото ще изисква представяне на документ за реално направените разходи.

Увеличават се и вече действащите данъчни облекчения за деца, които не са били актуализирани от години – при едно дете те ще достигнат 5000 евро, при две деца – 8000 евро, при три и повече деца – 11 000 евро, а за деца с увреждания – 10 000 евро.