Центърът за подкрепа на личностното развитие – Бургас има удоволствието да покани жителите и гостите на града на празничен концерт по случай откриването на новата учебна 2026/2027 година. Мащабното събитие ще се състои на 1 октомври 2026 г. от 17:30 ч. на емблематичната открита сцена „Охлюва“ в Морската градина.

Тази година откриването обещава да бъде по-вълнуващо от всякога, обединявайки на една сцена невероятно богата палитра от млади таланти.

Публиката ще има възможност да се наслади на магията на българския фолклор с изпълненията на танцьорите от ДФТА „Радост“ с ръководител Димитър Гинов, звънките гласове на ДФФ „Шарени гайтани“ и Народен хор „Трепетлика“ с ръководител Пепа Запрянова, на талантливите гайдари от Гайдарски оркестър „Младост“ с ръководител Стойко Георгиев.

За модерния дух и отличното настроение ще се погрижат талантите от вокалната група към ЦПЛР – Бургас с ръководител Милена Добрева, а Полина Христова от групата по православие с ръководител Атанасия Петрова ще внесе специална светлина в програмата с рецитация на стих за красивия ни град Бургас.

Очарователните малчугани от група „Рачета“ към ДГ „Раковина“ с ръководител Радостина Апостолова – учител по английски език, ще ни зарадват с чудесен танц.

Участници в концерта ще бъдат гост - изпълнители, сред които атрактивният мажоретен състав от ОУ „Елин Пелин“ с ръководител Маргарита Колева, даровитата Екатерина Георгакиева с ръководител Жени Лалчева и др.

Освен музикално - танцовата програма, организаторите са подготвили и вълнуващи творчески работилници на открито. При слънчево време, пространството пред Културен център „Морско казино“ ще се превърне в цветна палитра, където всяко дете ще може да рисува с тебешир на асфалт под напътствията на художниците Христо Христов и Севина Трайкова.

За любителите на високите скорости и науката, ръководителят на Школата по авио- и ракетомоделизъм Георги Янев ще помогне на малчуганите да конструират своя собствена хартиена ракета.

При лоши метеорологични условия, празничният концерт ще се пренесе на топло и уютно място – в зала „Петя Дубарова“ на Културен център „Морско казино“.