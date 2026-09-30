Трима са загиналите при тежката катастрофа на пътя Айтос - Дългопол, в района на разклона за Зетьово. Жертвите са две момчета - 22-годишният водач на автомобила, 22 годишен мъж и сестра му- на 26 години, и тримата от София

По първоначална информация лекият автомобил "Хюндай Айоник", със софийска регистрация, в който са пътували тримата, се е отклонил от пътното платно и се е ударил челно в насрещно движещ се камион-влекач "Скания", с ремарке, със софийска регистрация, управляван от 35-годишен мъж от Добрич, пътуващ в посока Айтос. При сблъсъка тежкотоварното превозно средство е излязло извън пътя и е паднало в крайпътната канавка.

Заради катастрофата от АПИ съобщиха, че трафикът в посока Бургас временно се пренасочва по обходен маршрут през Ябълчево – Просеник – Оризаре – Тънково – Слънчев бряг – Бургас и обратно. Движението в посока Сливен се отклонява през Вресово – Люляково – Съединение – Прилеп – Карнобат – Сливен и обратно.

От пътната агенция апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в засегнатия район.