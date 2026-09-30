Движението в района между Айтос и Руен беше блокирано днес след челен сблъсък между бетоновоз и лек автомобил. Инцидентът станал на разклона за село Зетьово.
При сблъсъка тежкотоварната машина е излязла извън пътното платно и е паднала в канавката.
На мястото в момента са три екипа на Спешна медицинска помощ и полиция, която обезопасява района.
Към момента няма официална информация за състоянието на пътуващите.
Движението в участъка и в района е Ябълчево спряно, превозните средства се пренасочват, а водачите трябва да използват алтернативни маршрути.
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