Цените продължават да нарастват, някои от домакинствата не могат да покриват разходите, каза на брифинг заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ Виолета Иванова.

Най-високо нарастване има при домати и краставици. "Има необосновано увеличение на домати, краставици, картофи", обясни тя. Иванова допълни, че увеличението на хляба, който присъства всекидневно в домакинствата, е 8,3%.

От Конфедерацията допълниха, че средно за ЕС разходите за храна са 16%, а там, където има по-високи доходи - се усеща слабо увеличението на цените.